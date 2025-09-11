Esquel lanza el fútbol caminando, una nueva propuesta deportiva para adultos mayores

La Subsecretaría de Deportes de Esquel ha lanzado oficialmente una nueva disciplina deportiva: el fútbol caminando o fútbol andando. La iniciativa, impulsada por el profesor Marcelo James, busca promover la actividad física en adultos mayores con una propuesta adaptada y sin costo.

El fútbol caminando es una adaptación de un deporte que comenzó en Inglaterra en 2018. Sus reglas están diseñadas para cuidar la integridad física de los participantes: no se permite correr, los pases y movimientos se realizan caminando, no hay roces y la pelota no debe elevarse más allá de la altura de la cintura.

El programa, que se desarrolla en las instalaciones del gimnasio municipal, cuenta con un grupo de 45 a 50 personas con edades que van desde los 50 hasta los 84 años. Las clases se realizan los martes de 8 a 9 de la mañana y los jueves de 11 a 12 del mediodía.

La propuesta es de carácter municipal y no tiene costo para los participantes. Es de participación mixta (hombres y mujeres) y está abierta a la comunidad a partir de los 50 años, sin límite de edad. Según el profesor James, la idea es que la disciplina se convierta en una herramienta de inclusión para los adultos mayores.

F.P