11°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 11 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
11 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel lanza el fútbol caminando, una nueva propuesta deportiva para adultos mayores

El profesor de la Subsecretaría de Deportes impulsa el fútbol caminando, una adaptación del deporte que fomenta la actividad física y la integración.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Subsecretaría de Deportes de Esquel ha lanzado oficialmente una nueva disciplina deportiva: el fútbol caminando o fútbol andando. La iniciativa, impulsada por el profesor Marcelo James, busca promover la actividad física en adultos mayores con una propuesta adaptada y sin costo.

 

 

El fútbol caminando es una adaptación de un deporte que comenzó en Inglaterra en 2018. Sus reglas están diseñadas para cuidar la integridad física de los participantes: no se permite correr, los pases y movimientos se realizan caminando, no hay roces y la pelota no debe elevarse más allá de la altura de la cintura.

 

 

El programa, que se desarrolla en las instalaciones del gimnasio municipal, cuenta con un grupo de 45 a 50 personas con edades que van desde los 50 hasta los 84 años. Las clases se realizan los martes de 8 a 9 de la mañana y los jueves de 11 a 12 del mediodía.

 

 

La propuesta es de carácter municipal y no tiene costo para los participantes. Es de participación mixta (hombres y mujeres) y está abierta a la comunidad a partir de los 50 años, sin límite de edad. Según el profesor James, la idea es que la disciplina se convierta en una herramienta de inclusión para los adultos mayores.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se burló del nombre de El Hoyo… y el intendente le respondió con una propuesta inesperada
2
 La pesadilla de un pasajero al que obligaron a bajar del micro en el medio del desierto
3
 Hallan gran cantidad de juguetes sexuales al borde de una ruta y nadie sabe quién los tiró
4
 Gran hermano: el tío deberá hacerse cargo de la cuota alimentaria de sus dos sobrinos
5
 Del tránsito al arte: la metamorfosis del Centro Cultural Melipal
1
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
2
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
3
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
4
 A pesar de los graves antecedentes, un tribunal libera al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Comodoro
5
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -