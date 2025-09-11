El programa “La Muni cerca tuyo” llegó al barrio Ceferino de Esquel

El programa municipal “La Muni cerca tuyo” se llevó a cabo en el barrio Ceferino, brindando a los vecinos la oportunidad de plantear directamente sus inquietudes a las autoridades locales. La iniciativa, gestionada en conjunto con el Grupo Joven Ceferino, tuvo como objetivo acercar las soluciones a la comunidad.

Rubén Castagnino, del Grupo Joven Ceferino, explicó que la idea surgió del diálogo con los vecinos que deseaban tener este tipo de encuentros en el barrio. Según comentó, las demandas más recurrentes están relacionadas con problemas de terrenos, acceso a servicios básicos como agua, cloacas y luz, así como la construcción de muros de contención. "Esperemos que esto traiga una solución para todos. Ojalá pudiéramos tener esta oportunidad cada dos o tres meses, que no sea una vez", expresó Castagnino.

En este sentido, el referente vecinal se mostró satisfecho con el reciente anuncio de la instalación de cisternas, un proyecto que ayudará a resolver el problema de acceso al agua que afecta a muchos habitantes del barrio, que cuenta con una población de casi 10.000 personas.

Deporte e inclusión en el barrio

Castagnino, quien es socio fundador del Grupo Joven Ceferino y actual presidente, destacó el rol de la institución en el barrio. La organización, que cumplió 27 años, organiza un campeonato de fútbol barrial que reúne a 14 equipos de distintos barrios de Esquel. "Hemos logrado algo que costó, unir a los barrios, integrar a un barrio que se haga deporte, porque antes se juntaban y se peleaban. Hoy vos podés venir y disfrutar que disfrutan de un partido de fútbol y cada cual a su casa", afirmó.

El deporte se ha convertido en una herramienta de integración que ha transformado la convivencia y el ambiente, promoviendo el compañerismo y el respeto.

