ANSES: ¿Quiénes cobran este viernes 12 de septiembre?

El Anses informó el cronograma de pagos para el próximo viernes 12 de septiembre. Los haberes, que incluyen el aumento por movilidad del 1,90 por ciento, se distribuirán de la siguiente manera.

Pensiones No Contributivas:

Los titulares con documentos terminados en 8 y 9 recibirán su haber junto con un bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones mínimas:

Quienes tengan documentos finalizados en 4 cobrarán su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

Cobran los titulares con documentos concluidos en 4.

Asignación por Embarazo:

El pago corresponde a los titulares con documentos finalizados en 2.

Asignación por Prenatal:

Cobran los titulares con documentos concluidos en 4 y 5.

F.P