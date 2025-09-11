11°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 11 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
11 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

ANSES: ¿Quiénes cobran este viernes 12 de septiembre?

El organismo informó que los haberes se abonarán con el incremento del 1,90 por ciento por movilidad, y un bono de 70 mil pesos para jubilaciones y pensiones mínimas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Anses informó el cronograma de pagos para el próximo viernes 12 de septiembre. Los haberes, que incluyen el aumento por movilidad del 1,90 por ciento, se distribuirán de la siguiente manera.

 

 

Pensiones No Contributivas:

 

 

  • Los titulares con documentos terminados en 8 y 9 recibirán su haber junto con un bono de 70 mil pesos.

     

 

Jubilaciones y pensiones mínimas:

 

 

  • Quienes tengan documentos finalizados en 4 cobrarán su haber más el bono de 70 mil pesos.

     

 

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

 

 

  • Cobran los titulares con documentos concluidos en 4.

     

 

Asignación por Embarazo:

 

 

  • El pago corresponde a los titulares con documentos finalizados en 2.

     

 

Asignación por Prenatal:

 

 

  • Cobran los titulares con documentos concluidos en 4 y 5.

     

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se burló del nombre de El Hoyo… y el intendente le respondió con una propuesta inesperada
2
 La pesadilla de un pasajero al que obligaron a bajar del micro en el medio del desierto
3
 Hallan gran cantidad de juguetes sexuales al borde de una ruta y nadie sabe quién los tiró
4
 Gran hermano: el tío deberá hacerse cargo de la cuota alimentaria de sus dos sobrinos
5
 Del tránsito al arte: la metamorfosis del Centro Cultural Melipal
1
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
2
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
3
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
4
 A pesar de los graves antecedentes, un tribunal libera al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Comodoro
5
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -