Viernes 12 de Septiembre de 2025
RED43 sociedad
12 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Los jardines maternales de Esquel abren sus puertas para la preinscripción

Las familias podrán anotarse de manera presencial a partir del 15 de septiembre. El municipio confirmó que hay vacantes disponibles en ambas sedes.
Por Redacción Red43

El municipio de Esquel anunció la apertura del período de preinscripción para los jardines maternales municipales, que se extenderá desde el 15 hasta el 30 de septiembre. Las familias interesadas podrán retirar la planilla de inscripción en formato papel en la dirección de los dos jardines.

 

 

Rosana Ledesma, coordinadora de Primera Infancia del municipio, informó que las planillas se entregarán en la dirección del jardín N° 2403 (desalojo del 37 y Sarmiento ), en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas, y en el jardín N° 2414 (Pasteur y Alsina), de 9 a 11 y de 14 a 16 horas.

 

 

La funcionaria explicó que, a diferencia de años anteriores, la demanda de vacantes ha disminuido significativamente. “Después de la pandemia nos encontramos con otra realidad, como que no hay muchos nacimientos como había antes. Antes hablábamos de colas interminables en ambos jardines para acceder al espacio y ahora todavía no cubrimos todas las vacantes”, comentó Ledesma.

 

 

Requisitos y características de los jardines

 

Los jardines maternales atienden a niños de 45 días a 2 años de edad. Si bien se priorizan los radios de cercanía, las familias pueden elegir el jardín que deseen siempre que haya vacantes. La coordinadora aclaró que, debido a la baja demanda actual, no se están exigiendo condiciones como que los padres trabajen, aunque sí se mantendrán los requisitos de priorización por vulnerabilidad en caso de que la demanda aumente.

 

 

Ledesma también destacó que los jardines tienen una trayectoria de más de 30 años y cuentan con un equipo de docentes y auxiliares capacitados. Ofrecen actividades pedagógicas adaptadas a la edad de los niños, como educación física, música y psicomotricidad.

 

 

El objetivo es que para la segunda semana de noviembre se publiquen los listados de los niños que ingresaron. Las directoras y vicedirectoras estarán disponibles en las sedes para resolver todas las dudas de las familias, incluso si desean conocer las instalaciones antes de inscribir a los niños.

 

 

F.P

 

