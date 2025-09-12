Corte programado de energía en Esquel este viernes

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. comunicó que este viernes 12 de septiembre se realizará un corte en el suministro de energía eléctrica en la ciudad de Esquel.

La interrupción del servicio tendrá lugar entre las 12:30 y las 14:00 horas con el objetivo de llevar a cabo trabajos de mantenimiento en una subestación transformadora.

El área afectada se encuentra delimitada entre Avenida Holdich y calle Escribano de Bernandi, desde calle Lezana hasta calle Monteagudo.

Desde la entidad pidieron disculpas a los usuarios por las molestias que esta medida pudiera ocasionar.

R.G.