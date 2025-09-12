11°
12 de Septiembre de 2025
12 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Más apoyo para el deporte de alto rendimiento en Argentina

La Vicejefatura de Gabinete del Interior anunció un incremento del 8% en las becas, con el objetivo de asegurar la participación de los deportistas en un nuevo ciclo olímpico.
El Gobierno Nacional, a través de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, dispuso un incremento del 8% en las becas de alto rendimiento deportivo. La medida, publicada en el Boletín Oficial, beneficia a atletas, entrenadores y personal técnico.

 

 

Este aumento busca reforzar el compromiso con quienes representan al país en un nuevo ciclo olímpico y asegurar su participación en competencias internacionales en condiciones de igualdad.

 

 

El incremento se financia con el crédito presupuestario existente, por lo que no implica un gasto adicional para el organismo.

 

 

F.P

 

