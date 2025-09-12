Grave accidente en Ruta 40: Ciclista fue embestido por una camioneta

Un grave siniestro vial tuvo lugar este jueves alrededor de las 14 horas sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Las Golondrinas, cuando un ciclista fue embestido por una camioneta Ford Ranger blanca. El hecho ocurrió en cercanías de la Brigada Forestal de la zona.

De acuerdo con la información brindada por Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, el aviso fue recibido a las 13:58, tras lo cual se activó de inmediato el operativo de emergencia.

Según reportó Radio 3 Cadena Patagonia, el ciclista impactó contra el lateral delantero izquierdo del vehículo y resultó con lesiones de gravedad. Fue atendido en el lugar y trasladado inicialmente al Hospital de El Bolsón, desde donde, debido a la complejidad de su estado, fue derivado a la ciudad de Esquel. Su estado de salud es reservado.

Por su parte, los ocupantes de la camioneta no habrían sufrido heridas de consideración.

O.P