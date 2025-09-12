Escalona comparó la gestión de Taccetta con las políticas nacionales

En la undécima sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, el concejal Martín Escalona analizó la situación política y económica local, estableciendo una relación entre la gestión municipal y las políticas del gobierno nacional. Según Escalona, la administración local se encuentra en una sintonía que él describe como una criatura de la cual "nadie parece ser el dueño".

El concejal inició su discurso reflexionando sobre el resultado de las recientes elecciones, considerándolo un "baño de realidad" que refleja las promesas incumplidas. A partir de esa premisa, trazó un paralelismo con la situación en Esquel, sugiriendo que la gestión local y el gobierno nacional comparten un mismo enfoque en cuanto a dónde ponen el foco.

Escalona sostuvo que, desde su perspectiva, la frustración de los ciudadanos es cada vez mayor, debido a la dificultad de afrontar el pago de servicios básicos. También hizo referencia a la falta de obra pública significativa, más allá del cordón cuneta, y a la presunta inacción municipal frente a la falta de servicios básicos en algunos barrios.

Finalmente, el concejal concluyó con una reflexión sobre las políticas implementadas, reafirmando que, a su juicio, la línea de acción en Esquel se asemeja al modelo nacional.

E.B.W.