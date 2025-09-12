11°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 12 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 politica EsquelConcejo Deliberante Esquel
12 de Septiembre de 2025
politica |
Por Redacción Red43

Escalona comparó la gestión de Taccetta con las políticas nacionales

El concejal Martín Escalona hizo uso de su hora de preferencia en la undécima sesión ordinaria del Concejo Deliberante y se refirió a las inversiones del municipio. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la undécima sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, el concejal Martín Escalona analizó la situación política y económica local, estableciendo una relación entre la gestión municipal y las políticas del gobierno nacional. Según Escalona, la administración local se encuentra en una sintonía que él describe como una criatura de la cual "nadie parece ser el dueño".

 

El concejal inició su discurso reflexionando sobre el resultado de las recientes elecciones, considerándolo un "baño de realidad" que refleja las promesas incumplidas. A partir de esa premisa, trazó un paralelismo con la situación en Esquel, sugiriendo que la gestión local y el gobierno nacional comparten un mismo enfoque en cuanto a dónde ponen el foco.

 

Escalona sostuvo que, desde su perspectiva, la frustración de los ciudadanos es cada vez mayor, debido a la dificultad de afrontar el pago de servicios básicos. También hizo referencia a la falta de obra pública significativa, más allá del cordón cuneta, y a la presunta inacción municipal frente a la falta de servicios básicos en algunos barrios.

 

Finalmente, el concejal concluyó con una reflexión sobre las políticas implementadas, reafirmando que, a su juicio, la línea de acción en Esquel se asemeja al modelo nacional.

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Rafael Nataine habló con los trabajadores sobre el futuro de Dicasur
2
 “No nos dejan trabajar”: La empresa proveedora de internet NEXT denuncia trato desigual
3
 Dicasur busca solucionar el atraso en los pagos con ayuda de un inversor
4
 Grave accidente en Ruta 40: Ciclista fue embestido por una camioneta
5
 Corte programado de energía en Esquel este viernes
1
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
2
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
3
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
4
 A pesar de los graves antecedentes, un tribunal libera al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Comodoro
5
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -