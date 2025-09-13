11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 13 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut, Vialidad
13 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Vialidad Nacional informa que a partir de ĥoy ya no enviarán los partes de rutas

Desde Vialidad Nacional anuncian que la información estará actualizada en la pagina oficial del organismo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Desde Vialidad Nacional informan que a partir de ĥoy ya no enviarán los partes de rutas.

 

La información estará actualizada en la pagina oficial del organismo.

 

No obstante, en caso de eventos climáticos adversos se enviarán partes de información correspondiente.

 

El plan Invernal dará su finalización oficial el día 21 de Septiembre.

 

La página de Vialidad Nacional es https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Rafael Nataine habló con los trabajadores sobre el futuro de Dicasur
2
 “No nos dejan trabajar”: La empresa proveedora de internet NEXT denuncia trato desigual
3
 Dicasur busca solucionar el atraso en los pagos con ayuda de un inversor
4
 Grave accidente en Ruta 40: Ciclista fue embestido por una camioneta
5
 Yamil Tardón: la primera sonrisa del Parque Nacional Los Alerces
1
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
2
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
3
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
4
 A pesar de los graves antecedentes, un tribunal libera al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Comodoro
5
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -