Vialidad Nacional informa que a partir de ĥoy ya no enviarán los partes de rutas

Desde Vialidad Nacional informan que a partir de ĥoy ya no enviarán los partes de rutas.

La información estará actualizada en la pagina oficial del organismo.

No obstante, en caso de eventos climáticos adversos se enviarán partes de información correspondiente.

El plan Invernal dará su finalización oficial el día 21 de Septiembre.

La página de Vialidad Nacional es https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

SL