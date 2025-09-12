11°
Viernes 12 de Septiembre de 2025
Anses anuncia el calendario de pagos para este lunes

El organismo informó que los haberes se abonarán con el aumento por movilidad y que jubilados  recibirán un bono de $70.000.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El ANSES anunció el calendario de pagos para el próximo lunes 15 de septiembre. Los haberes, que incluyen el aumento por movilidad del 1,90 por ciento, se abonarán de la siguiente manera:

 

 

  • Jubilaciones y pensiones mínimas: Cobran los titulares con documentos terminados en 5, quienes también recibirán el bono de $70.000.

     

  • Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: Cobran los titulares con documentos terminados en 5.

     

  • Asignación por Embarazo: Cobran los titulares con documentos terminados en 3.

     

  • Asignación por Prenatal: Cobran los titulares con documentos terminados en 6 y 7.

     

 

 

¿Cómo consultar tu fecha de cobro?

 

Anses recuerda que los beneficiarios pueden verificar la fecha y el lugar de cobro de varias maneras:

 

  1. A través del sitio web oficial de Anses, en la sección "Calendario de pagos".

     

  2. Ingresando a "mi Anses" con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, ir a la opción "Cobros" y seleccionar "Consultar fecha y medio de cobro".

     

  3. Desde la aplicación "mi Anses", ingresando a "Mis datos" y seleccionando "Mis fechas de cobro".

     

  4. Utilizando la modalidad "Atención Virtual" con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y luego dirigiéndose a "Iniciar atención" y "Cuándo y dónde cobro".

     

 

F.P

 

