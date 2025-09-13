Domingo para lavar ropa, porque hay alerta de lluvia para el lunes

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informa sobre la zona de cobertura del alerta amarilla por lluvias, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional prevista para la noche del lunes 15 de septiembre.

Puntualmente será afectado el oeste chubutense en las cordilleras de Futaleufu, Tehuelches, Cushamen y alrededores

Las zonas serán afectadas por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 - 30mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada las zonas más altas

Comuníquese con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.