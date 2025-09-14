11°
Karina Milei impulsa un frente estudiantil en CABA para fortalecer la militancia libertaria

La hermana del Presidente presentó la agrupación “Bases CABA” en Belgrano, en medio del conflicto con las universidades públicas tras el veto a la ley de financiamiento.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras haber liderado el lanzamiento nacional de la campaña rumbo a las elecciones de octubre, Karina Milei continúa consolidándose como la principal estratega de La Libertad Avanza (LLA). Esta vez, encabezó en el barrio porteño de Belgrano la presentación de una agrupación estudiantil llamada “Bases CABA”, con el objetivo de afianzar la militancia juvenil en la Ciudad.

 

“Con esta generación de jóvenes libres comienza la verdadera batalla cultural para volver a hacer grande a la Argentina”, señalaron desde las redes sociales oficiales del espacio.

 

El acto se da en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y las universidades públicas, luego del veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y la respuesta de la oposición con un llamado a sesión especial en el Congreso.

 

En la actividad estuvieron presentes la legisladora Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei, junto con estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, la Escuela Técnica Otto Krause y la Escuela Técnica N° 9 D.E. 7 Ing. Luis Huergo. La Ciudad de Buenos Aires representa un bastión clave para el oficialismo, ya que es el único distrito en el que consiguió imponerse en las urnas sin necesidad de alianzas durante este año electoral.

 

 

R.G.

 

