Esquel, Argentina
Domingo 14 de Septiembre de 2025
14 de Septiembre de 2025
Noche de tensión en Trelew: un hombre tomó de rehenes a su ex pareja y a su hijo

El episodio ocurrió en el barrio Don Bosco. El sujeto efectuó disparos al aire, se atrincheró en su vivienda y finalmente fue reducido tras un intenso operativo policial. 
Un grave episodio de violencia de género y uso de armas de fuego se registró durante la madrugada de este sábado en una vivienda del pasaje Santiago del Estero Norte, en el barrio Don Bosco de Trelew.

 

Según informaron fuentes policiales, un hombre amenazó con quitarse la vida y luego retuvo en contra de su voluntad a su ex pareja y a su hijo dentro de la vivienda.

 

Al llegar los uniformados, el individuo salió al patio con un arma en la mano, la apuntó contra su propio cuerpo y disparó tres veces al aire antes de atrincherarse en la planta alta de la casa.

 

De inmediato, intervinieron los negociadores de la Policía y personal del GEOP, que cercó la zona para evitar riesgos mayores. Tras varias horas de diálogo, cerca de las seis de la mañana se permitió que el hombre hablara con su madre, lo que resultó clave para que depusiera su actitud. Finalmente, descendió hasta la vía pública, donde fue reducido sin oponer resistencia.

 

El sujeto, de 30 años, fue trasladado con custodia al Hospital Zonal para recibir asistencia psiquiátrica, mientras que el arma y otros elementos fueron secuestrados como evidencia. La mujer víctima recibió asistencia de la Comisaría de la Mujer.

 

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal de Trelew, la Oficina Judicial y el Juzgado Penal de turno, acusado por privación ilegítima de la libertad y tenencia y portación de arma de fuego.

 

 

R.G.

 

