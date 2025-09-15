13°
Esquel, Argentina
Lunes 15 de Septiembre de 2025
RED43 sociedad #Esquel
15 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Club Deportivo Estación es la nueva sede del Quirófano Móvil en Esquel

Desde este lunes, en el Club Deportivo Estación, se ofrecen castraciones, desparasitaciones y vacunación antirrábica. Los turnos se reservan al 2945 683241 o por orden de llegada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Quirófano Móvil continúa su recorrido en Esquel acercando servicios veterinarios gratuitos a los vecinos. Desde este lunes, se instalará en el Club Deportivo Estación, donde se atenderá de lunes a viernes a partir de las 8 hs.

 

El programa incluye castraciones, desparasitaciones y vacunación antirrábica, medidas fundamentales para garantizar la salud de los animales y prevenir enfermedades zoonóticas.

 

Quienes deseen acceder a estos servicios pueden reservar turno al 2945 683241, aunque también se atenderá por orden de llegada hasta completar los cupos diarios.

 

 

R.G.

 

