Club Deportivo Estación es la nueva sede del Quirófano Móvil en Esquel

El Quirófano Móvil continúa su recorrido en Esquel acercando servicios veterinarios gratuitos a los vecinos. Desde este lunes, se instalará en el Club Deportivo Estación, donde se atenderá de lunes a viernes a partir de las 8 hs.

El programa incluye castraciones, desparasitaciones y vacunación antirrábica, medidas fundamentales para garantizar la salud de los animales y prevenir enfermedades zoonóticas.

Quienes deseen acceder a estos servicios pueden reservar turno al 2945 683241, aunque también se atenderá por orden de llegada hasta completar los cupos diarios.

R.G.