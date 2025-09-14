12°
Chubut realizará las “X Jornadas Provinciales de Enfermería” en Rawson

Las actividades se desarrollarán los días 24 y 25 de octubre, y se espera la participación de profesionales de toda la provincia. La preinscripción estará habilitada hasta el 18 de septiembre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de las acciones que promueven la formación continua del recurso humano sanitario, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, realizará en Rawson las “X Jornadas Provinciales de Enfermería”.

 

La propuesta de la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, que tendrá lugar el 24 y 25 de octubre, es organizada de forma conjunta entre la Dirección Provincial de Enfermería y el Hospital Subzonal “Santa Teresita” de Rawson, y se desarrollará en la Casa de Retiro Santa Margarita de la ciudad capital, bajo el lema “Tiempos de cambios y unión”.

 

El encuentro está destinado a profesionales de la enfermería de toda la provincia y tiene como objetivo fortalecer el intercambio de experiencias, promover el aprendizaje colaborativo, y consolidar el desarrollo del recurso humano que se desempeña en ese ámbito de la salud.

 

En ese sentido, los participantes compartirán experiencias, proyectos y prácticas innovadoras que se materializan en los distintos servicios y niveles de atención, fortaleciendo el trabajo articulado y la visibilidad de la importante labor de la enfermería en toda la provincia.

 

En esa línea, además, se indicó que los organizadores se encuentran ultimando los detalles del programa del evento, que incluirá diversos ejes temáticos, y en los próximos días será dado a conocer.

 

 

Preinscripción

 

Con el propósito de organizar cuestiones relacionadas al alojamiento y la logística del evento, los interesados en participar tendrán plazo de efectuar la preinscripción hasta el 18 de septiembre, ingresando al siguiente enlace:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6bQily3Oa9uNlXlK7Bph0V60v99fk1MS9z3OFFUsIVo9fKg/viewform?usp=sharing&amp;ouid=102378375041047493636

 

 

R.G.

 

