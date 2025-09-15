13°
Lunes 15 de Septiembre de 2025
15 de Septiembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Hallan un cuerpo sin vida en una vivienda de Trelew

El hallazgo ocurrió este sábado por la noche en una casa de la calle Río Negro, donde Bomberos Voluntarios intervinieron a pedido de la policía.
Cerca de las 23:30 horas de este sábado, efectivos de la Seccional Tercera de Trelew solicitaron la colaboración del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. De inmediato, una dotación se trasladó hasta una vivienda ubicada en calle Río Negro, entre Cuba y Santa Fe.

 

En el lugar, los bomberos trabajaron en la extracción de un cuerpo que, según las pericias preliminares, llevaba aproximadamente tres días sin vida dentro del domicilio.

 

Continúa la investigación para determinar las causas del deceso. 

 

 

R.G.

 

