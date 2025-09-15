Hallan un cuerpo sin vida en una vivienda de Trelew

Cerca de las 23:30 horas de este sábado, efectivos de la Seccional Tercera de Trelew solicitaron la colaboración del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. De inmediato, una dotación se trasladó hasta una vivienda ubicada en calle Río Negro, entre Cuba y Santa Fe.

En el lugar, los bomberos trabajaron en la extracción de un cuerpo que, según las pericias preliminares, llevaba aproximadamente tres días sin vida dentro del domicilio.

Continúa la investigación para determinar las causas del deceso.

R.G.