Violaron el séptimo mandamiento: robaron una biblia de la Catedral de Comodoro

El padre Adrián Torres informó que en los últimos días se registró el robo de una Biblia de gran tamaño en la Catedral de Comodoro Rivadavia. El ejemplar, de valor familiar, estaba ubicado en el ambón de la capilla de adoración del Santísimo, como signo de la presencia de la Palabra y para que los fieles pudieran leerla durante sus momentos de oración.

“Me di cuenta hace dos días que ya no estaba, aunque seguramente faltaba desde antes. No sabemos cuándo ni quién se la llevó”, explicó el sacerdote, quien además expresó su deseo de que la persona que la sustrajo la utilice para rezar.

El hecho ocurrió en un momento en que las cámaras de seguridad se encontraban desconectadas debido a trabajos eléctricos en el lugar, lo que habría facilitado el hurto. “Ahora ya vamos a reconectar todo y agregar más cámaras. Nos queda estar más atentos y cuidar esos detalles”, señaló Torres.

Según publica El Comodorense, más allá del episodio, la Catedral permanece abierta y continúa en pleno proceso de remodelación. Actualmente se trabaja en el subsuelo, tras haber concluido con la iluminación del sector superior y la reparación del techo. Los próximos pasos incluyen la pintura interior y exterior del templo.

El padre Adrián también destacó la colaboración de la comunidad para reunir fondos mediante eventos, ofrendas y aportes digitales, que permiten sostener el avance de las obras.