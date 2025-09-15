Nueve demoras vinculadas con el consumo de alcohol

En el área de la Comisaría Primera, al finalizar un baile en el centro de la ciudad, se reportó una pelea. Por otro lado, en la jurisdicción de la Comisaría de Trevelin, se detuvo a un hombre por una causa de violencia de género. Esta persona permanece bajo custodia y a la espera de una audiencia judicial.

En la madrugada del domingo, también en la jurisdicción de la Comisaría Primera, un menor de edad fue detenido en la calle 9 de Julio y Sarmiento. Fue sorprendido por la policía, alertada por el centro de monitoreo, mientras robaba herramientas de una camioneta pickup.

Finalmente, durante los controles habituales en el pórtico de ingreso a la ciudad, se detuvo a un conductor que venía por la Ruta 259. Presentaba síntomas de estar bajo los efectos del alcohol, lo que fue confirmado por una prueba que arrojó más de 2.5 de alcohol en sangre. Se realizaron los procedimientos administrativos necesarios y se llamó a un conductor responsable para que retirara el vehículo.

S.L.