Esquel, Argentina
Lunes 15 de Septiembre de 2025
15 de Septiembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Nueve demoras vinculadas con el consumo de alcohol

El jefe de la Unidad Regional de Esquel, Hugo Melipil, informó que durante el fin de semana se llevaron a cabo demoras, pero no hubo mayores complicaciones. 
Por Redacción Red43

En el área de la Comisaría Primera, al finalizar un baile en el centro de la ciudad, se reportó una pelea. Por otro lado, en la jurisdicción de la Comisaría de Trevelin, se detuvo a un hombre por una causa de violencia de género. Esta persona permanece bajo custodia y a la espera de una audiencia judicial.

En la madrugada del domingo, también en la jurisdicción de la Comisaría Primera, un menor de edad fue detenido en la calle 9 de Julio y Sarmiento. Fue sorprendido por la policía, alertada por el centro de monitoreo, mientras robaba herramientas de una camioneta pickup.

 

Finalmente, durante los controles habituales en el pórtico de ingreso a la ciudad, se detuvo a un conductor que venía por la Ruta 259. Presentaba síntomas de estar bajo los efectos del alcohol, lo que fue confirmado por una prueba que arrojó más de 2.5 de alcohol en sangre. Se realizaron los procedimientos administrativos necesarios y se llamó a un conductor responsable para que retirara el vehículo.

 

 

