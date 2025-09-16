13°
Comarca Andina, Argentina
Martes 16 de Septiembre de 2025
A 6 años del accidente, docentes recuerdan a Jorgelina y María Cristina con paro y movilización

ATECh Noroeste convoca a una jornada de paro y actividades en la Comarca Andina para homenajear a las docentes fallecidas en 2019 y reclamar por educación pública, presupuesto universitario y derechos previsionales.
La Regional Noroeste de ATECh anunció una jornada de paro y lucha para este miércoles 17 y jueves 18 de septiembre, en conmemoración de María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, las dos docentes que fallecieron trágicamente en 2019 cuando regresaban de una movilización en Rawson por mejores condiciones salariales.

 

La convocatoria, que incluye acciones en El Maitén, El Bolsón y Lago Puelo, también se enmarca en el rechazo al veto presidencial al presupuesto universitario y la defensa de la caja previsional docente.

 

Miércoles 17: memoria, paro y apoyo a la universidad pública

 

ATECh Noroeste convoca a toda la comunidad educativa a participar del acto conmemorativo por el sexto aniversario del fallecimiento de Jorgelina y María Cristina, a las 11 horas en el cartel conmemorativo ubicado sobre la Ruta Nacional 40, a metros del cruce a El Maitén.

 

 

Ambas docentes, trabajadoras de la Escuela 738, perdieron la vida en un accidente mientras regresaban a Comodoro Rivadavia tras una jornada de protesta masiva en Rawson, contra el pago escalonado de salarios durante la gestión del exgobernador Mariano Arcioni.

 

El mismo día, a las 17 horas, la regional sindical se sumará en Plaza Pagano (El Bolsón) a la Marcha Nacional Universitaria, en rechazo al veto presidencial del presupuesto educativo para las universidades públicas

 

 

Jueves 18: defensa de la caja previsional

 

La jornada de lucha continuará el jueves 18 a las 11 horas frente a la sede de SEROS en Lago Puelo, donde se llevará adelante una campaña de recolección de firmas en defensa de la caja previsional.

 

 

 

O.P

 

