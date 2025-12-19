Hallaron sin vida a un soldado voluntario del Ejército en Mendoza

Un soldado voluntario del Ejército Argentino fue encontrado sin vida este jueves por la tarde en su domicilio del departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza.

El hecho se registró cerca de las 17:30, luego de que familiares del joven alertaran a las autoridades. Tras el aviso, se hicieron presentes efectivos de la Policía Científica y personal de la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras, que quedaron a cargo de las pericias y de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Desde el Ejército Argentino confirmaron oficialmente el fallecimiento del soldado, quien prestaba servicio en la Guarnición Ejército Mendoza. A través de un comunicado, la fuerza indicó que las autoridades de la unidad se encuentran a total disposición de la Justicia para colaborar con todo lo que sea requerido.

Asimismo, expresaron su profundo dolor por la pérdida y acompañaron a la familia, amigos y compañeros del joven en este difícil momento. Hasta el momento, no se informaron las causas del deceso ni se difundieron hipótesis oficiales.

La investigación judicial continúa en curso y el caso se conoce a pocos días de otros episodios recientes que involucraron a integrantes del Ejército Argentino, como el fallecimiento de un soldado en la Quinta de Olivos y el de un suboficial hallado muerto en un cuartel de Monte Caseros, Corrientes, ambos también bajo análisis de la Justicia.

R.G.