Esquel, cuna de promesas del boxeo y del atletismo: el esfuerzo a pulmón de los deportistas para salir adelante

La boxeadora esquelense Mili González se prepara para dar el salto al profesionalismo con un plan de lucha y una carrera "a pulmón". La deportista, que busca debutar entre enero y febrero, viene de pelear en Comodoro Rivadavia por el título, en una contienda que, según su entrenador, Rodrigo Peláez, "se nos dio por pérdida, pero dejó un saldo positivo".

En una entrevista, Peláez destacó la labor del equipo, y la dedicación y el esfuerzo de Mili. "La verdad que creo que Mili volvió a pelear a nivel, no al nivel que todavía pretendemos, pero sí creo que en lo físico sobre todo se vio un cambio terrible en ella, donde fueron cuatro rounds muy intensos", aseguró. Sin embargo, lamentó que, a pesar de que la mayoría de la gente vio a la boxeadora como superior en el ring, los jueces le dieron la pelea por perdida. "Cuando el resultado es injusto, ahí sí que por ahí duele un poco más", agregó.

El entrenador también habló de la necesidad de que Mili, que tiene más de 30 peleas amateur, pelee por primera vez en Esquel para que pueda mostrarse ante su gente y se sienta incentivada. "Creo que es una de las promesas que tiene Esquel, no solo Esquel, creo que la provincia, y estoy seguro que en el campo profesional va a ser una boxeadora que va a llevar muy lejos", aseguró.

La preparación para el profesionalismo, según Peláez, es una carrera “a pulmón” en la que el recurso económico es un factor determinante. El entrenador contó una anécdota del último viaje a Comodoro, en el que rompieron dos cubiertas del auto de su hermano. “Ahora estamos 300 mil pesos abajo, porque tenemos que devolver las cubiertas y tenemos que hacer el fin de una feria de empanada para poder juntarlas”, explicó.

Peláez destacó el sacrificio que hacen los deportistas y sus equipos, y afirmó que “la verdad que no se les da todo, porque no es real ni se puede. Con lo que se da, y después entre todos le buscan la vuelta para seguir”.

En el viaje a Comodoro Rivadavia, el equipo de Mili González se encontró con los deportistas de Awkache, una escuela de atletismo que tiene como protagonistas a los “kids”, un grupo de 60 niños y niñas que le dan un futuro al deporte en la ciudad. En la delegación también viajaron a competir las atletas esquelenses Nara Laurent y Luna González.

El entrenador destacó el gran trabajo que vienen realizando las profes de Awkache, Cristina Campos y Ximena Corbalán, que organizan colectas de fondos, ferias y cantinas para poder costear las actividades. “Esos nenes tienen un futuro terrible, ¿no? Creo que hoy son el corazón de Awkache, porque son los que le dan mucha energía y los que nos dan un futuro”, aseguró.



