Martes 16 de Septiembre de 2025
RED43 sociedad Lago Puelo
16 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Allanan un domicilio en Lago Puelo por una denuncia de violencia de género

Con la participación de un equipo de fiscales, la policía detuvo a un hombre acusado de agredir a su ex pareja, quien fue asistida por sus vecinos.
Por Redacción Red43

La Fiscalía de Lago Puelo intervino de inmediato tras recibir una denuncia en la Comisaría de la Mujer por un acto de extrema violencia de un hombre hacia su ex pareja. En pocas horas, luego de obtener la autorización judicial, un equipo de fiscales y funcionarios participó del allanamiento al domicilio del imputado. El acusado fue detenido para la formalización de la investigación. La Fiscalía solicitará que se dicte su prisión preventiva.

 

La víctima logró salir de la agresión por sus propios medios y gritar por ayuda. Los gritos alertaron a los vecinos que la asistieron. De esta manera pudo cortar con la agresión, lograr atención médica y denunciar lo sucedido a la Comisaría de la Mujer.

 

La funcionaria de guardia de fiscalía, Eugenia Castro, con supervisión de la fiscal Débora Barrionuevo, presentó un pedido de allanamiento, requisa personal y detención del acusado. Con la autorización judicial, la policía aprehendió esta madrugada al imputado y se realizó el allanamiento con participación del fiscal jefe, Carlos Díaz Mayer, el fiscal Nicolás Vasiliev y la funcionaria de guardia.

