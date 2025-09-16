13°
patagonia |
Por Redacción Red43

Carne de vaca envenenada, una trampa mortal para 15 perros y varios zorros

Ocurrió en la cuenca de Río Turbio. No sabe se quiénes fueron los responsables de dejarla en medio del campo para que los animales la coman y mueran con un tremendo sufrimiento.
Por Redacción Red43

El Consejo Agrario Provincial (CAP) de Río Turbio detectó este lunes la presencia de carne de vaca envenenada en zona de Mazaruca, dio a conocer el medio Por la Tangente de la Cuenca Carbonífera.

 

Además, se contabilizan más de 15 perros muertos. “Regresaba de los miradores de mina 4, es una pena ya que no sólo fueron perros, habían águilas moras u algunos zorros”, contó Zulma, una vecina que vio los animales muertos.

 

En tanto que Sil, otra vecina, manifestó: “Pobrecitos, es espantoso ver cómo sufren antes de morir. Es verdad que hay muchos perros sueltos, pero este no es el modo, no nos olvidemos que junto a los perros también pueden morir cóndores por comer carne envenenada. Ojalá encuentren y castiguen a quien o quienes hicieron esta barbarie”.

 

Cabe recordar que hace aproximadamente seis años se utilizó la misma modalidad, pero en barrios de Río Turbio.

 

En aquella oportunidad, se esparció carne envenenada en algunos barrios de la localidad afectando no solamente a animales domésticos, sino también a las aves de la zona.

 

 

 

