“Es complicada, pero estoy enamorado”: la rara historia de un romance que terminó en la justicia

Una historia de amor que no prosperó por graves desacuerdos de pareja y en la que uno de sus integrantes resultó tristemente decepcionado quedó expuesta en una denuncia por violencia de género que se tramitó en el Juzgado de Paz de una ciudad del Alto Valle de Río Negro.

La presentación la realizó el viernes último un hombre que pidió que le impusieran, a quien había sido su novia, la prohibición de acercamiento y que no lo moleste nunca más, a pesar que aclaró que aún sigue enamorado de ella.

Su relato es conmovedor y evidencia el profundo dolor que lo invadió por haber tomado la drástica decisión de pedir auxilio a las autoridades y terminar con la relación que no le hacía para nada bien.

Contó que se pusieron de novios y que desde el vamos él sabía que la chica “era complicada”, pero que cuando comenzaron a salir ella le prometió “cambiar su vida”. Sin embargo, aclaró, al poco tiempo “comenzamos a pelear y pelear”, aunque no se precisan los motivos de las discusiones. Agregó que en varias ocasiones tuvo que retirarla del lugar donde vivía, aunque luego la perdonaba.

“Se las dejaba pasar porque yo estaba enamorado”, reconoció, pero lamentó que no mostraba mejorías, por lo que “llegó al punto de cansarme y directamente la corrí de mi casa”.

La resolución que adoptó no fue suficiente por el empecinamiento de la acusada, porque un día mientras el muchacho estaba en su trabajo ella entró a su casa y le robó “varias cosas”, por lo que hizo una denuncia. Pero tampoco fue el punto final del romance, porque se presentó nuevamente en su domicilio y él la recibió “porque aún la amo”, recalcó.

Aunque el conflicto desatado le hirió sus sentimientos y agotó su tolerancia, por lo que optó por solicitar ayuda para que ella no se le vuelva a acercar. Los hechos ocurrieron en Allen, y no se dan detalles del comportamiento de la mujer que la hacen “complicada”, como describió el denunciante.

El juez de Paz de la localidad, Antonio Barrera Nicholson advirtió que en la declaración del hombre surgen “indicadores de violencia”, por lo que para frenar esas situaciones y prevenir otras de mayor riesgo, resolvió imponer medidas para resguardar a la víctima.

Por empezar ordenó a la mujer la prohibición de acercamiento en un radio no menor de 200 metros tanto del domicilio del hombre, como su lugar de trabajo, estudio y otros ámbitos a los que concurra. De encontrarse eventualmente en algún sitio, ella deberá retirarse.

Por otra parte tampoco deberá producir actos molestos o perturbadores por ningún medio, ya sea de manera personal, por teléfono o mensajes por redes sociales.

Le advirtieron que en caso de incumplimiento de las reglas de conducta la imputarán por el delito de desobediencia a la autoridad que prevé penas de entre quince días y un año de prisión.

Las pautas tendrán vigencia hasta que existan elementos que permitan ser modificadas, porque la causa será elevada al juzgado de Familia de General Roca, donde, en caso de ser requeridos por alguna medida judicial, deberán presentarse asistidos con un abogado o requerir asesoramiento legal gratuito en la Defensoría de Pobres y Ausentes. Hay otra persona que aparece en la denuncia, pero no le exigieron medidas de comportamiento.