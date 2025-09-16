11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 16 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
16 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El clima en Esquel: un martes con lluvias débiles y aumento de la temperatura

El pronóstico para hoy martes 16, indica una jornada con una máxima de 12°C y un 90% de probabilidad de precipitación en las primeras horas del día.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pronóstico del tiempo para hoy, martes 16 de septiembre, indica una jornada con lluvias débiles y un leve aumento de la temperatura máxima, que alcanzará los 12°C. Se esperan vientos del oeste a lo largo del día.

 

Durante la madrugada y la mañana, la temperatura se mantendrá en 6°C con una probabilidad de precipitación del 90%, y las lluvias serán débiles.

Hacia el mediodía, el cielo seguirá con lluvias débiles y la temperatura subirá a 9°C. La tarde será la más cálida del día, con una máxima de 12°C y lluvias débiles, mientras que por la noche el termómetro descenderá hasta los 8°C.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Rescatan a 31 trabajadores rurales en condiciones de explotación en Santa Fe
2
 Avistamientos únicos: la Patagonia es escenario de animales albinos
3
 Tres boletas y dos urnas: Qué se vota en Chubut el 26 de octubre
4
 De la bicicleta al campo: la historia del proyecto que transformó la ganadería en Río Negro
5
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
1
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
2
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
3
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
4
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
5
 Javier Milei hablará por cadena nacional este lunes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -