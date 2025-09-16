El clima en Esquel: un martes con lluvias débiles y aumento de la temperatura

El pronóstico del tiempo para hoy, martes 16 de septiembre, indica una jornada con lluvias débiles y un leve aumento de la temperatura máxima, que alcanzará los 12°C. Se esperan vientos del oeste a lo largo del día.

Durante la madrugada y la mañana, la temperatura se mantendrá en 6°C con una probabilidad de precipitación del 90%, y las lluvias serán débiles.



Hacia el mediodía, el cielo seguirá con lluvias débiles y la temperatura subirá a 9°C. La tarde será la más cálida del día, con una máxima de 12°C y lluvias débiles, mientras que por la noche el termómetro descenderá hasta los 8°C.