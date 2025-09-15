13°
Lunes 15 de Septiembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

El gol de taco de Enzo San Martín le salvó la noche a Wenú

El equipo de Esquel lo perdía 4 a 1 ante Pingüino de Rio Grande. A menos de 20 segundos a través de un taco alcanzó la igualdad.
(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Venía torcida la noche para Transporte Wenú. Un partido muy friccionado, muy peleado, muy físico. Muy de pierna fuerte y de protestas sin fin. Bien de un clásico, de una final, de ser el más taita de la Patagonia.

 

Así fue el encuentro entre Transporte Wenú y el elenco de Pingüino de Rio Grande, partido que terminó igualado en cuatro, pero que al elenco de Esquel le costó lágrimas de sangre llegar a la igualdad.

 

En apenas seis minutos, Pingüino se puso dos goles arriba en el marcador. Dos distracciones a este nivel se pagan por demás muy caro. Le paso antes a De Campo, le estaba pasando a Wenú en el cierre de la primera fecha en un colmado Gimnasio Municipal de Esquel.

 

Pingüino a partir de ahí controló el partido y trató de mantener a Wenú alejado de su área. Pero a este nivel es por demás difícil. Los partidos son muy peleados, muy disputados. Muchas faltas, demasiadas faltas en pocos minutos de juego. Un descuento esperanzador pero dos estocadas que dejaron a Wenú como “la mandíbula de Canelo”.

 

El segundo tiempo tuvo la misma tónica. Hubo cambio de arquero en Wenu, entró Gonzalo Antieco en lugar de Josué de Godos. Y después infinidades de cambios, porque los partidos se aguantan con el banco.

 

Se nota que Elvis Bahamonde es de otro nivel. Y el resto acompaña, con la experiencia de Di Prinzio, con los hermanos San Martín. Con Franco Flores, Nehemías Barría. No haría falta nombrar a todo el equipo por en verdad es un equipo; con distracciones, pero un equipo al fin.

 

Pingüino es un equipo de nivel. Escribir esto no es novedad. También utilizó mucho el banco para aguantar a un Wenú vestido de toro, porque la tozudes era lo que caracterizó anoche.

 

Hasta que llegó al final del partido, cuando todo parecía controlado para el elenco de Rio Grande. Llegó la explosión. Llegó el gol de Wenu a través de un centro de la derecha y el corte justo del Pela San Martin, quien sorprendió al arquero rival con un taco, para desviar el balón, para poner la pelota dentro del arco. Para hacer explotar el León Camilo Catena.

 

Transporte Wenú fue el único equipo cordillerano que pudo rescatar al menos un punto en el arranque del torneo Nacional de la Divisional de Honor del futsal masculino.

 

Deportivo Del Campo perdió ante Tercer tiempo de Comodoro Rivadavia por 4 a 2, en tanto Transporte Espósito cayó en Trevelin frente a Maranatha de Trelew por la mínima diferencia.

 

