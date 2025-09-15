13°
Detuvieron a tres personas por el robo de un celular y una caja registradora

Tres personas fueron detenidas tras robarle el celular a un vecino en pleno centro. Dos de los sospechosos también estarían implicados en el robo a un comercio ocurrido horas antes, de donde sustrajeron una caja registradora.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tres personas fueron detenidas este sábado por la tarde en el centro de El Bolsón luego de sustraerle un teléfono celular a un vecino de la localidad. Dos de los involucrados también estarían vinculados al robo a un comercio, ocurrido durante la madrugada del mismo día, donde se llevaron una caja registradora.

 

Persecución peatonal y recuperación del celular

 

El hecho comenzó cuando el personal de la Comisaría 12° de El Bolsón intervino tras una denuncia por el robo de un teléfono móvil a un hombre en la zona céntrica. Los sospechosos intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados por la policía tras una persecución peatonal.

 

En el marco de la requisa realizada durante la detención, uno de los individuos tenía en su poder el dispositivo robado.

 

 

Estarían involucrados en otro ilícito

 

Durante la investigación, se estableció que dos de los detenidos estarían vinculados a otro robo ocurrido en horas de la madrugada del mismo sábado, cuando un comercio de la localidad fue víctima del hurto de una caja registradora.

 

Si bien se continúa trabajando para esclarecer los detalles del caso, los tres sospechosos permanecen detenidos, en el marco de las actuaciones judiciales por ambos hechos.

 

 

 

O.P

 

