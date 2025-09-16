Inauguran hoy en Rio Pico una cancha de césped sintético

A partir de hoy la localidad de Rio Pico tendrá un nuevo espacio deportivo que hay que cuidar. Una cancha de césped sintético no se inaugura todos los días. Por ende, los vecinos del lugar tienen que cuidarlo como si fuera propio.

Una hermosa cancha de césped sintético, ideal para fútsal, se inaugurará hoy a las 13.30 hs donde estarán presente el Gobernador de la provincia Ignacio Torres, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, además de otras autoridades, por ejemplo, el anfitrión del lugar el intendente Diego Pérez y la responsable del área de deportes Aldana Lahora.

Señalemos que la cancha está ubicada justo detrás del Gimnasio Municipal, que es ideal para futsal u otros deportes, tiene alambrado perimetral y luz artificial.

Según se pudo averiguar, es idea para el primer fin de semana de diciembre organizar un torneo de futsal infantil usando el gimnasio municipal (espacio cerrado) y la nueva cancha (al aire libre). Dicho torneo será al estilo “Pequeños Gigantes” cuya primera edición se jugó meses atrás.