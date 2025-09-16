11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 16 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes DeportesChubut DeportesCancha de césped sintéticomunicipalidad de rio picoaldana lahora
16 de Septiembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Inauguran hoy en Rio Pico una cancha de césped sintético

Está ubicada detrás del Gimnasio Municipal. Para diciembre se está diseñando el torneo “Pequeños Gigantes” de verano
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

A partir de hoy la localidad de Rio Pico tendrá un nuevo espacio deportivo que hay que cuidar. Una cancha de césped sintético no se inaugura todos los días. Por ende, los vecinos del lugar tienen que cuidarlo como si fuera propio.

 

Una hermosa cancha de césped sintético, ideal para fútsal, se inaugurará hoy a las 13.30 hs donde estarán presente el Gobernador de la provincia Ignacio Torres, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, además de otras autoridades, por ejemplo, el anfitrión del lugar el intendente Diego Pérez y la responsable del área de deportes Aldana Lahora.

 

 

Señalemos que la cancha está ubicada justo detrás del Gimnasio Municipal, que es ideal para futsal u otros deportes, tiene alambrado perimetral y luz artificial.  

 

Según se pudo averiguar, es idea para el primer fin de semana de diciembre organizar un torneo de futsal infantil usando el gimnasio municipal (espacio cerrado) y la nueva cancha (al aire libre). Dicho torneo será al estilo “Pequeños Gigantes” cuya primera edición se jugó meses atrás.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Rescatan a 31 trabajadores rurales en condiciones de explotación en Santa Fe
2
 Avistamientos únicos: la Patagonia es escenario de animales albinos
3
 Tres boletas y dos urnas: Qué se vota en Chubut el 26 de octubre
4
 De la bicicleta al campo: la historia del proyecto que transformó la ganadería en Río Negro
5
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
1
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
2
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
3
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
4
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
5
 Javier Milei hablará por cadena nacional este lunes
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -