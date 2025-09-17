Daniela Otero es la nueva directora de Educación Municipal

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, presentó formalmente a Daniela Otero como la nueva directora de Educación de la Municipalidad. Otero, quien reside en la ciudad desde hace más de 30 años y se define como una enamorada de su lugar de residencia, expresó su gratitud por la oportunidad, especialmente en un momento en el que consideraba su jubilación. "Fue como la respuesta que estaba buscando", afirmó.

A lo largo de su carrera, la nueva directora contó que se desempeñó como profesora, vicedirectora, directora y supervisora en el nivel secundario. También fue parte del equipo de gestión y docente del Instituto de Educación Superior N° 809.

Otero sostuvo que el perfil que le dará a su gestión está en sintonía con la visión del intendente, quien plantea a la educación como un eje estructurante y transformador de la sociedad. "Adhiero a esa mirada. No es solamente lo escolar, y ahí está el desafío de generar acciones y políticas para que la educación sea de verdad un motor que mejore la vida de los ciudadanos y las ciudadanas", explicó.

La Dirección de Educación tiene a su cargo la Biblioteca Municipal, los puntos digitales, los jardines maternales y la Escuela Experimental. Sin embargo, Otero considera que la educación debe ser un área transversal. "Tiene que haber áreas en las que necesariamente se toque y educación tiene que estar gestionando y generando acciones desde lo ambiental, desde salud, desde lo artístico, desde lo cultural", subrayó.

Además, la funcionaria destacó su interés en facilitar que los vecinos puedan completar su escolaridad obligatoria. Aunque el Ministerio de Educación cuenta con recursos, reconoció que las condiciones cotidianas a veces lo complican. "Si desde el municipio podemos ayudar a que sea mucho más fácil el acceso a esos recursos que ya están, es parte del proyecto", concluyó.

E.B.W.