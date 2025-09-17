18°
sociedad |
Por Redacción Red43

RCP y primeros auxilios en el CAF: clave para el cuidado de niños, niñas y adolescentes

Una iniciativa para que el personal tengan las herramientas para reaccionar ante una emergencia. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Centro de Orientación Socioeducativa (COSE) y el Centro de Atención Familiar (CAF) de Esquel recibieron la primera de tres jornadas de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo, busca dotar al personal que trabaja con niños, niñas y adolescentes de las habilidades necesarias para actuar en situaciones de emergencia.

La capacitación surge como respuesta a una demanda del propio personal de estas instituciones, que manifestaron la necesidad de contar con conocimientos y herramientas para brindar una respuesta efectiva y segura ante una emergencia. Según Noelia Torres, directora de instituciones del municipio, la jornada fue "muy productiva y enriquecedora", ya que el objetivo es que el personal "sepa cómo responder" ante una situación crítica.

 

Colaboración interinstitucional y práctica constante

La capacitación fue organizada en conjunto con personal de Enfermería del Hospital Zonal de Esquel. Luciana Cid, a cargo de la guardia de enfermería, enfatizó la importancia de que la población en general esté capacitada para atender emergencias, no solo en el ámbito laboral, sino también en el hogar o cualquier otro lugar.

 

La primera jornada se enfocó en RCP, combinando teoría y práctica con el uso de un muñeco para la simulación. Rubén Sánchez, licenciado en enfermería, subrayó la importancia de la práctica constante para dominar la técnica y poder responder eficazmente ante una emergencia. Además, sugirió que la enseñanza del RCP debería realizarse en las escuelas para generar un mayor impacto en la comunidad.

 

 

 

E.B.W. 

 

