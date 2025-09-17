18°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 17 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
17 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El CAF de Esquel se pone a punto con trabajo “a pulmón” de los empleados

Rodrigo Peláez, director de la institución, aseguró que la idea es tener un "CAF abierto" para la comunidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Centro de Atención Familiar (CAF) de Esquel está en pleno proceso de mejoras edilicias para optimizar los espacios y ofrecer un mejor servicio a la comunidad. Así lo confirmó Rodrigo Peláez, quien es el director del CAF y está a cargo de las obras. "Estamos ahí finalizando el tema de los baños para la tercera A, fue donde dimos un espacio a la tercera A hace muchísimo tiempo igual, al Club del Tejo, y que teníamos una deuda con ellos", dijo Peláez.

 

El director destacó el trabajo de los empleados del CAF, que de forma voluntaria, se están encargando de los trabajos de albañilería. "Gracias a la gente del CAF, entre ellos Coco, Hugo, José Luis, Kevin, Nico, que se pusieron la camiseta y están trabajando ahí en los baños, ellos como albañiles y están terminando esos baños", contó Peláez, que agregó que los trabajos finalizarán este mes.

 

Otra de las deudas pendientes, según Peláez, es la colocación de caucho en el parque, que está demorada por falta de recursos económicos. Sin embargo, el director aseguró que la idea es tener "un CAF abierto", y seguir trabajando en la mejora de las instalaciones. "La idea nuestra es tener un CAF abierto, donde hoy me toca estar a mí, mañana va a estar otro, porque por lo menos estoy ahí y hice algo para la comunidad", concluyó.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Pedido de comparendo de la Comisaria Distrito Segunda de Esquel
2
 NEXT responde al municipio
3
 Así será la Boleta Única de Papel en Chubut para las elecciones del 26 de octubre
4
 Se arrojó al vacío para matarse y cayó sobre una mujer de 83 años: él vive, ella murió
5
 Narcofamilia: la madre era la jefa y obligaban a vender a una adolescente de 15 años
1
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
2
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
3
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
4
 Avistamientos únicos: la Patagonia es escenario de animales albinos
5
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -