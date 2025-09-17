El CAF de Esquel se pone a punto con trabajo “a pulmón” de los empleados

El Centro de Atención Familiar (CAF) de Esquel está en pleno proceso de mejoras edilicias para optimizar los espacios y ofrecer un mejor servicio a la comunidad. Así lo confirmó Rodrigo Peláez, quien es el director del CAF y está a cargo de las obras. "Estamos ahí finalizando el tema de los baños para la tercera A, fue donde dimos un espacio a la tercera A hace muchísimo tiempo igual, al Club del Tejo, y que teníamos una deuda con ellos", dijo Peláez.

El director destacó el trabajo de los empleados del CAF, que de forma voluntaria, se están encargando de los trabajos de albañilería. "Gracias a la gente del CAF, entre ellos Coco, Hugo, José Luis, Kevin, Nico, que se pusieron la camiseta y están trabajando ahí en los baños, ellos como albañiles y están terminando esos baños", contó Peláez, que agregó que los trabajos finalizarán este mes.

Otra de las deudas pendientes, según Peláez, es la colocación de caucho en el parque, que está demorada por falta de recursos económicos. Sin embargo, el director aseguró que la idea es tener "un CAF abierto", y seguir trabajando en la mejora de las instalaciones. "La idea nuestra es tener un CAF abierto, donde hoy me toca estar a mí, mañana va a estar otro, porque por lo menos estoy ahí y hice algo para la comunidad", concluyó.



T.B