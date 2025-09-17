El proyecto de fibra óptica de NEXT, en pausa por falta de respuesta municipal

La empresa de telecomunicaciones NEXT y un grupo de sus empleados se presentaron ante el Concejo Deliberante de Esquel para denunciar una supuesta "mora administrativa" por parte del Ejecutivo municipal que, según afirman, impide el avance de su proyecto de tendido de fibra óptica. En un encuentro al que no asistieron funcionarios municipales, los representantes de la empresa y una de sus empleadas, Karina Montañés, pidieron una respuesta a la situación y denunciaron hostigamiento.

Según el vocero de la empresa, NEXT presentó toda la documentación en 2023, pero el Municipio no dio respuesta ni realizó observaciones hasta septiembre de 2025, lo que, según ellos, es una "clara mora administrativa". Además, el vocero se refirió a las negociaciones con la Cooperativa 16 de Octubre, y sostuvo que se encuentran incumpliendo la Resolución 1272/2024 del ENACOM, que le ordenó a la Cooperativa permitir a NEXT el uso de sus postes.

Karina Montañés, una empleada de la empresa, relató su experiencia y denunció públicamente a un funcionario municipal. “Con Razzetto hicimos la denuncia porque fue como acoso a las mujeres”, afirmó. Según su testimonio, el funcionario solo se acercó donde estaban las cuatro mujeres de la empresa, lo que considera una acción de “acoso”.

Montañés, que hace tres meses trabaja en la empresa y aprendió el oficio de fibra óptica, destacó que “es como si molestara que las mujeres también aprendamos, tengamos una solución económica”. La empleada le hizo un pedido directo al intendente, a quien le recordó que en su momento se había sacado fotos con ellas y las había felicitado por su trabajo. “Ahora que nos haga esto, y no den la cara", "y bueno vamos a seguir hasta que nos dejen salir a trabajar a la calle”, aseguró.

El vocero de la empresa aseguró que las empresas STI y Online están esperando que se continúe con la obra para “sumarse también al cableado de fibra”, y pidió que se les deje trabajar a “todos en igualdad de condiciones”. Los concejales se comprometieron a citar a las autoridades del Ejecutivo municipal para el próximo viernes a las 8 de la mañana.

