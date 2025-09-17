13°
Miércoles 17 de Septiembre de 2025
RED43 sociedad
17 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trelew fue sede del Primer Encuentro Interprovincial de Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia

El evento reunió a funcionarios y especialistas para fortalecer los sistemas locales de protección y promover políticas para garantizar entornos libres de violencia para los niños y adolescentes.
Por Redacción Red43

En el marco del programa Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia (MUNA)impulsado por UNICEF, se realizó en Trelew del Primer Encuentro Interprovincial entre Chubut y Córdoba, con la participación de autoridades provinciales, municipales y referentes nacionales e internacionales.

 

El encuentro contó con la presencia del vicegobernador del Chubut, Gustavo Menna; el intendente local, Gerardo Merino; la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba, Amelia López, junto a los intendentes Mauro Daniele (Las Varillas) y Natalia Bellón (La Carlota), además de representantes de los municipios de Río Cuarto y Despeñaderos, quienes viajaron acompañados por referentes técnicos de MUNA y responsables temáticos en entornos libres de violencia. 

 

También en las instalaciones del Museo Paleontológico "Egidio Feruglio" participaron especialistas y equipos de UNICEF.

 

Durante la jornada se compartieron experiencias, estrategias y desafíos en torno al fortalecimiento de los sistemas locales de protección de derechos y la promoción de entornos libres de violencia, políticas que en la provincia viene impulsado el gobernador Ignacio "Nacho" Torres desde el inicio de su gestión de gobierno. 

 

Las actividades incluyeron paneles de exposiciones, mesas de trabajo y espacios de intercambio entre referentes políticos, técnicos y comunitarios, orientados a enriquecer las políticas públicas de protección integral de la niñez y la adolescencia.

 

En este marco, la ministra de Desarrollo Humano del Chubut, Florencia Papaiani, expresó que "es muy importante compartir experiencias y desafíos en momentos donde hace falta diálogo y escucha. Estamos muy orgullosos de llevar adelante este encuentro, que fortalece nuestro compromiso con los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio provincial".

 

Asimismo, la ministra subrayó "la decisión política del gobernador Ignacio Torres de poner a la niñez y la adolescencia en el centro de las prioridades de gestión, brindando igualdad de oportunidades y garantizando condiciones para el desarrollo integral de cada niño, niña y adolescente en la provincia". 

 

Este primer encuentro interprovincial constituye un hito en la construcción de políticas públicas conjuntas, reafirmando la importancia de la articulación entre gobiernos locales, provinciales y organismos internacionales en la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia.

T.B

 

