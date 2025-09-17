Universidades y Garrahan: la Cámara de Diputados desafía los vetos de Milei

Este miércoles desde las 13 horas, la Cámara de Diputados volverá a ser escenario de una sesión decisiva y con fuerte carga política. Por iniciativa del bloque Unión por la Patria (UxP), el Congreso se reunirá para discutir el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei sobre dos leyes aprobadas previamente por amplia mayoría: una que ampliaba el financiamiento de las universidades públicas y otra que declaraba la emergencia en el Hospital Garrahan, referente nacional en pediatría.

El Poder Ejecutivo frenó ambas normas bajo el argumento de cuidar las cuentas fiscales, lo que reavivó la disputa entre oficialismo y oposición en torno al ajuste en áreas sensibles como la educación y la salud.

La sesión no solo tendrá impacto legislativo: pondrá a prueba la capacidad de articulación de los bloques opositores para alcanzar los dos tercios que exige la Constitución para revertir un veto presidencial. Del otro lado, el oficialismo intentará bloquear la mayoría mediante ausencias estratégicas, presión a gobernadores y recientes transferencias de fondos a provincias clave.

Mientras tanto, en la Plaza del Congreso se espera una amplia movilización de trabajadores de la salud, docentes, estudiantes y organizaciones sociales, en una jornada que combina fuerte simbolismo con tensión social.

La verdadera pulseada comenzará cuando se traten los vetos. El presidente de la Cámara, Martín Menem, exigirá los dos tercios para habilitar el debate, dado que las leyes vetadas no cuentan con dictamen de comisión, una condición respaldada por la Constitución.

En los últimos días, el Gobierno nacional transfirió $12.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco, provincias cuyos diputados podrían inclinar la balanza.

En este escenario, la oposición confía en consolidar una mayoría amplia, mientras que el oficialismo apuesta a que sus 37 legisladores de La Libertad Avanza, junto al PRO y aliados provinciales, logren retener más de un tercio de la Cámara para impedir el rechazo a los vetos.

R.G.