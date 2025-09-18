13°
Trevelin: este viernes habrá interrupciones en el suministro eléctrico

Este viernes 19 de septiembre habrá interrupciones breves y sectorizadas del suministro en distintos puntos de la localidad y el Parque Nacional Los Alerces para trabajos en líneas de media tensión.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este viernes 19 de septiembre, la localidad de Trevelin sufrirá cortes programados en el suministro eléctrico debido a tareas de mantenimiento en líneas de media tensión ubicadas en la Ruta 71.

 

Los cortes se realizarán en dos franjas horarias: de 10:00 a 10:05 y de 10:45 a 10:50, afectando los siguientes sectores: Ruta N°71 y sus callejones, Ruta 259 entre Planicie y Loteo El Cóndor, Callejón La Calera, Loteo Turcato y la Portada Sur del Parque Nacional Los Alerces.

 

Además, habrá un corte extendido de 10:00 a 10:50 que impactará en la Ruta N°71 desde Callejón B. Evans hasta la Portada Sur del Parque Nacional y en todo el Parque Nacional Los Alerces.

 

Desde la empresa eléctrica y la municipalidad se pide comprensión a los vecinos por las molestias que puedan generar estas interrupciones, recordando que se trata de trabajos necesarios para garantizar la seguridad y la continuidad del suministro.

 

 

R.G.

 

