Trevelin: este viernes habrá interrupciones en el suministro eléctrico

Este viernes 19 de septiembre, la localidad de Trevelin sufrirá cortes programados en el suministro eléctrico debido a tareas de mantenimiento en líneas de media tensión ubicadas en la Ruta 71.

Los cortes se realizarán en dos franjas horarias: de 10:00 a 10:05 y de 10:45 a 10:50, afectando los siguientes sectores: Ruta N°71 y sus callejones, Ruta 259 entre Planicie y Loteo El Cóndor, Callejón La Calera, Loteo Turcato y la Portada Sur del Parque Nacional Los Alerces.

Además, habrá un corte extendido de 10:00 a 10:50 que impactará en la Ruta N°71 desde Callejón B. Evans hasta la Portada Sur del Parque Nacional y en todo el Parque Nacional Los Alerces.

Desde la empresa eléctrica y la municipalidad se pide comprensión a los vecinos por las molestias que puedan generar estas interrupciones, recordando que se trata de trabajos necesarios para garantizar la seguridad y la continuidad del suministro.

R.G.