Jueves 18 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Lotería del Chubut y el municipio de Trelew preparan la "Experiencia Telebingo"

El presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, destaca el trabajo conjunto con el municipio de Trelew para el evento que combinará espectáculos nacionales y locales, esperando un fuerte impacto social y económico.
Por Redacción Red43

Un evento con impacto social y económico

El presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, resaltó que la colaboración entre el organismo que preside, el municipio y otras instituciones demuestra un trabajo coordinado. "El Club Huracán nos abrió sus puertas y trabajamos en el predio para recibir a la gente de la mejor manera", señaló Ibarra.

 

Además, el presidente destacó el rol social del Telebingo: "No solo trae espectáculos nacionales, sino que también genera acción social. En esta ocasión habrá entregas en el predio y concursos con estudiantes". En ese sentido, subrayó que la presencia de artistas como Emanero y Valentino Merlo, junto a talentos locales, como Yhosva Montoya, Camaruco de Comodoro Rivadavia, Marea de Puerto Madryn, entre otros, atraerán a un público masivo, lo que beneficiará a feriantes, emprendedores y al sector hotelero de la región.

 

 

Detalles del acceso al predio

Ibarra explicó que el acceso al predio del Club Huracán será libre y gratuito para que todas las familias puedan disfrutar del espacio recreativo, el patio gastronómico y las diferentes actividades.

 

No obstante, quienes deseen tener una ubicación preferencial frente al escenario principal podrán hacerlo con la compra de un cartón del Telebingo. Los precios son los siguientes:

 

  • Cartón simple: $20.000, permite el ingreso de una persona para el día del sorteo.

     

  • Cartón doble/promocional: $30.000, permite el ingreso de un grupo familiar de hasta cuatro personas durante los dos días del evento.

     

 

E.B.W.

 

 

 

 

 

 

