Lotería del Chubut y el municipio de Trelew preparan la "Experiencia Telebingo"

Un evento con impacto social y económico

El presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, resaltó que la colaboración entre el organismo que preside, el municipio y otras instituciones demuestra un trabajo coordinado. "El Club Huracán nos abrió sus puertas y trabajamos en el predio para recibir a la gente de la mejor manera", señaló Ibarra.

Además, el presidente destacó el rol social del Telebingo: "No solo trae espectáculos nacionales, sino que también genera acción social. En esta ocasión habrá entregas en el predio y concursos con estudiantes". En ese sentido, subrayó que la presencia de artistas como Emanero y Valentino Merlo, junto a talentos locales, como Yhosva Montoya, Camaruco de Comodoro Rivadavia, Marea de Puerto Madryn, entre otros, atraerán a un público masivo, lo que beneficiará a feriantes, emprendedores y al sector hotelero de la región.

Detalles del acceso al predio

Ibarra explicó que el acceso al predio del Club Huracán será libre y gratuito para que todas las familias puedan disfrutar del espacio recreativo, el patio gastronómico y las diferentes actividades.

No obstante, quienes deseen tener una ubicación preferencial frente al escenario principal podrán hacerlo con la compra de un cartón del Telebingo. Los precios son los siguientes:

Cartón simple: $20.000, permite el ingreso de una persona para el día del sorteo.

Cartón doble/promocional: $30.000, permite el ingreso de un grupo familiar de hasta cuatro personas durante los dos días del evento.

E.B.W.