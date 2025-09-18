Menna cuestionó las encuestas porteñas y pidió romper con la polarización nacional

El vicegobernador de la provincia, Gustavo Menna, habló sobre las próximas elecciones y las proyecciones de las consultoras porteñas sobre los resultados.

"Yo la verdad no vi ninguna encuesta en ese sentido. Nosotros, o zafamos de la trampa de la polarización nacional, o vamos a seguir teniendo dirigentes como los que tuvimos que nos tuvieron de rodillas frente al gobierno nacional", aseguró.

Además, sostuvo: "Me parece que nosotros tenemos que salir de esto: de las consultoras porteñas y de los medios porteños. Nosotros tenemos otra agenda, otras preocupaciones. Nosotros no nos podemos quedar en esas discusiones absurdas de Milei o Cristina".

"La gente plantea todo lo que ha venido padeciendo en años de gobierno que han sido ineficaces, que han vivido de espaldas al interior", concluyó haciendo referencia al trabajo que vienen realizando desde la gestión con las necesidades del interior de la provincia.

R.G.