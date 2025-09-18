13°
"Es un gobierno que puede mostrar resultados concretos"

El vicegobernador Gustavo Menna destacó los logros de la gestión provincial, defendió el federalismo y apuntó contra la oposición. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Gustavo Menna, Vicegobernador de la Provincia de Chubut, se refirió a la campaña llevada adelante desde el espacio "Despierta Chubut". 

 

"Venimos recorriendo toda la provincia, como hemos hecho desde el primer día, y la verdad es que el vínculo con la sociedad en cada lugar es muy bueno. Es un gobierno que puede mostrar resultados concretos", comentó y enumeró todas las obras recientemente concluidas desde la gestión, entre ellas obras viales y de infraestructura demandada por la sociedad. 

 

En esta línea, Menna subrayó: "Es un gobierno que tiene cosas para mostrar, que tiene una fuerte identidad provincial y que defiende el federalismo. Nuestra predica está en salirnos de esta grieta sin sentido, de plantear una agenda bien provincial con un liderazgo muy firme del gobernador. Nosotros teníamos una espada de Damocles tremenda sobre la provincia que era el endeudamiento irresponsable que nos dejaron". Gracias a las operaciones realizadas por el actual gobierno esta deuda pudo reducirse significativamente, sostuvo el Vicegobernador. 

 

Finalmente, concluyó expresando: "Esto es lo que tenemos para mostrar frente a quienes nos quieren trasladar al pasado: son los representantes del pago de sueldos escalonado, son los que fundieron la provincia, los que la sumergieron en casos escandalosos de corrupción, los que se viven quejando y planteando un escenario caótico. Pero lo cierto es que gobernaron durante muchos años y, justamente, las cosas que están mal y que hay que mejorar son las que dejaron". 

 

 

R.G.

 

