El Movimiento de Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia llega a Esquel

La ciudad de Esquel será sede del 12° Encuentro Binacional del Movimiento de Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia (MOLPA), un evento que reunirá a músicos infantojuveniles de diferentes rincones de la región, del 25 al 27 de septiembre. La última vez que Esquel fue anfitriona de este encuentro fue en 2013, por lo que los organizadores invitan a toda la comunidad a participar de este evento "histórico".

Presentaron el evento integrantes de la Orquesta Pu Pichikeche, que será la anfitriona del encuentro. Bernardo Ruminahuel, estudiante de la Escuela 701 Politécnica, Francisco Crettón, estudiante del profesorado de música y guitarrista, y Eluney Fuentes, quien toca charango y percusión, destacaron la importancia de este movimiento, que busca fortalecer las raíces culturales de cada orquesta y localidad.

Tres días de música y comunidad

El encuentro, que es de acceso libre y gratuito, se abrirá con una "caminata sonora" el miércoles 25. En esta actividad, las orquestas se reunirán en la Plaza San Martín para hacer música mientras recorren las calles hasta la Plaza del Cielo, donde se realizará el acto inaugural.

A lo largo de los tres días, habrá conciertos abiertos al público a partir de las 18 horas, donde los distintos grupos de orquestas se presentarán. Los músicos también recorrerán escuelas de Esquel y alrededores, llevando su música a los estudiantes. El evento finalizará con una canción en común, interpretada por todas las orquestas juntas.

Las orquestas que participarán provienen de Trelew, Puerto Madryn, Plottier, Cipolletti, Viedma, Río Turbio, Caleta Olivia y San Martín de los Andes. Si bien este año no habrá grupos de Chile, país que usualmente participa, la Orquesta Pu Pichikeche espera que la comunidad se sume, participe y disfrute de la experiencia.

Por otro lado, a los interesados que quieran formar parte de la Orquesta infanto-juvenil Pu Pichikeche, las inscripciones abren a principio de cada año y se puede ingresar desde los 6 años hasta los 18 años durante el mes de marzo.

E.B.W.