Jueves 18 de Septiembre de 2025
RED43 politica Argentina
18 de Septiembre de 2025
politica
Por Redacción Red43

“La Libertad Avanza o Argentina retrocede”: el mensaje de Milei tras la caída de sus vetos

Tras la derrota en Diputados, Milei arremetió contra los partidos tradicionales y "exaliados" que votaron en contra de sus decisiones.
Por Redacción Red43

El presidente Javier Milei reaccionó en redes sociales a la reciente caída de sus vetos a las leyes de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan en la Cámara de Diputados.

 

En su cuenta de X, Milei lanzó duras críticas a quienes alguna vez fueron aliados pero no lo acompañaron:

 

"En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los 'antikukas' que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos", escribió, en referencia a los diputados que respaldaron la insistencia de ambas leyes.

 

El mandatario completó su advertencia: "Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!"

 

Con estas declaraciones, Milei busca consolidar su mensaje de ruptura con los partidos tradicionales y posicionar a La Libertad Avanza como la única alternativa capaz de evitar lo que considera un retroceso económico y social en el país.

 

 

