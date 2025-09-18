“La Libertad Avanza o Argentina retrocede”: el mensaje de Milei tras la caída de sus vetos

El presidente Javier Milei reaccionó en redes sociales a la reciente caída de sus vetos a las leyes de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan en la Cámara de Diputados.

En su cuenta de X, Milei lanzó duras críticas a quienes alguna vez fueron aliados pero no lo acompañaron:

"En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los 'antikukas' que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos", escribió, en referencia a los diputados que respaldaron la insistencia de ambas leyes.

El mandatario completó su advertencia: "Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!"

Con estas declaraciones, Milei busca consolidar su mensaje de ruptura con los partidos tradicionales y posicionar a La Libertad Avanza como la única alternativa capaz de evitar lo que considera un retroceso económico y social en el país.

R.G.