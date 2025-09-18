Lotería del Chubut se prepara para un fin de semana a puro Telebingo en Trelew

El Telebingo de Lotería del Chubut promociona en distintos puntos de la ciudad de Trelew la “Experiencia Telebingo 20 y 21”, un evento inédito que se desarrollará los próximos 20 y 21 de septiembre con una premiación sin precedentes y shows de primer nivel.

Según Darío Bujer, responsable de la promoción, el evento es una “experiencia inédita” que “nunca se había hecho” y que se realizará con dos sorteos seguidos, el sábado 20 y el domingo 21. La premiación incluye “unos cuantos millones de juego” y dos automóviles, uno en la cuarta ronda de cada sorteo.

Para que la gente se acerque a ver el auto en juego, el equipo de promoción de Lotería del Chubut se está instalando en distintos puntos de la ciudad, como hoy frente al Banco Provincia. Además de ver el vehículo, los interesados podrán participar para ganarse un cartón de forma gratuita. “Tienen cinco opciones, en una de las opciones tienen un cartón y bueno, la gente se acerca, participa y se puede llevar gratis un cartón”, explicó Bujer.

Además de los premios millonarios, el sorteo tiene un fin social. Bujer remarcó que, a pesar de la difícil situación económica del país, la gente se acerca a comprar su cartón. “La gente nos está acompañando”, dijo, al tiempo que destacó la “acción social que se realiza en cada rincón de la provincia con el 80% de las utilidades que genera Lotería del Chubut”.

El valor del cartón, que permite participar de los dos sorteos, es de 15.000 pesos, lo que Bujer considera “un muy buen precio, de acuerdo a la premiación que hay”. El responsable se mostró optimista sobre el nivel de ventas, y aseguró que esperan superarlo para el próximo fin de semana.



T.B