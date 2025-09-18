13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 18 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
18 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Lluvias débiles en Esquel para el inicio del jueves

La temperatura máxima llegará a los 13°C y habrá una alta probabilidad de precipitaciones durante la mañana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pronóstico del tiempo para hoy, 18 de septiembre, en Esquel indica una jornada con lluvias débiles durante la madrugada y la mañana, para luego dar paso a un cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 13°C y los vientos serán moderados a fuertes.

 

La madrugada comenzará con un 30% de probabilidad de lluvias débiles, con una temperatura de 8°C. Hacia la mañana, la nubosidad aumentará y la probabilidad de precipitaciones se elevará al 90%.

 

Por la tarde, la lluvia disminuirá y habrá un cielo parcialmente nublado. La temperatura ascenderá a 13°C, pero los vientos aumentarán su intensidad, con ráfagas de hasta 44 km/h que soplarán desde el oeste.

 

La jornada concluirá con un cielo con nubes y claros, con una temperatura que descenderá a 8°C durante la noche y a 5°C hacia la medianoche. Los vientos serán del noroeste, con ráfagas de hasta 31 km/h.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel suma un nuevo espacio para los amantes del mate: Surco Mates
2
 Agustín Conturso sobre la situación de la empresa NEXT: “Esto es una pelea absurda”
3
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
4
 Sexo al aire libre: vecinos denuncian que parejas hacen el amor en un descampado
5
 El proyecto de fibra óptica de NEXT, en pausa por falta de respuesta municipal
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
4
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
5
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -