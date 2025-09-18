Lluvias débiles en Esquel para el inicio del jueves

El pronóstico del tiempo para hoy, 18 de septiembre, en Esquel indica una jornada con lluvias débiles durante la madrugada y la mañana, para luego dar paso a un cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 13°C y los vientos serán moderados a fuertes.

La madrugada comenzará con un 30% de probabilidad de lluvias débiles, con una temperatura de 8°C. Hacia la mañana, la nubosidad aumentará y la probabilidad de precipitaciones se elevará al 90%.

Por la tarde, la lluvia disminuirá y habrá un cielo parcialmente nublado. La temperatura ascenderá a 13°C, pero los vientos aumentarán su intensidad, con ráfagas de hasta 44 km/h que soplarán desde el oeste.

La jornada concluirá con un cielo con nubes y claros, con una temperatura que descenderá a 8°C durante la noche y a 5°C hacia la medianoche. Los vientos serán del noroeste, con ráfagas de hasta 31 km/h.



