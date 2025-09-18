El gobernador de Chubut busca consenso con legisladores para discutir el Presupuesto Nacional

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, convocó a legisladores de todo el arco político para evaluar los anexos del Presupuesto Nacional 2026 en el contexto macroeconómico actual, con el objetivo de "consensuar una posición que beneficie a Chubut para cualquier modificación que se pueda hacer en comisión".

Debate integral

En el mismo sentido, Torres aseguró que "es importante, en discusiones de esta magnitud, generar los consensos de nuestros representantes nacionales para poner a Chubut por sobre cualquier partidismo" y planteó la necesidad de "priorizar a Chubut, y a todo el interior del país, sin partidismos, mezquindades ni personalismos".

Federalismo

"Nuestra provincia, y principalmente la Argentina, necesitan previsibilidad frente a un mundo dinámico que demanda consensos para el crecimiento y el desarrollo", señaló el Gobernador, destacando la importancia de un Presupuesto nacional "que promueva un modelo productivo y federal, y que requiere del compromiso de todo el arco político para defender el trabajo de los argentinos".

"Desde hace casi dos años, Chubut viene demostrando que es un ejemplo de superación, transparencia y calidad institucional, y en un momento en el que la Argentina necesita madurar las diferencias para acercar posiciones, es importante alcanzar acuerdos que nos permitan seguir creciendo como provincia, y como país", concluyó el titular del Ejecutivo chubutense.