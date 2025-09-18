13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 18 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
18 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El gobernador de Chubut busca consenso con legisladores para discutir el Presupuesto Nacional

Ignacio Torres convocó a legisladores de todo el arco político de la provincia para "poner a Chubut por sobre cualquier partidismo" en el debate sobre el presupuesto nacional para 2026.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, convocó a legisladores de todo el arco político para evaluar los anexos del Presupuesto Nacional 2026 en el contexto macroeconómico actual, con el objetivo de "consensuar una posición que beneficie a Chubut para cualquier modificación que se pueda hacer en comisión".

 

Debate integral

 

En el mismo sentido, Torres aseguró que "es importante, en discusiones de esta magnitud, generar los consensos de nuestros representantes nacionales para poner a Chubut por sobre cualquier partidismo" y planteó la necesidad de "priorizar a Chubut, y a todo el interior del país, sin partidismos, mezquindades ni personalismos".

 

Federalismo

 

"Nuestra provincia, y principalmente la Argentina, necesitan previsibilidad frente a un mundo dinámico que demanda consensos para el crecimiento y el desarrollo", señaló el Gobernador, destacando la importancia de un Presupuesto nacional "que promueva un modelo productivo y federal, y que requiere del compromiso de todo el arco político para defender el trabajo de los argentinos".

 

"Desde hace casi dos años, Chubut viene demostrando que es un ejemplo de superación, transparencia y calidad institucional, y en un momento en el que la Argentina necesita madurar las diferencias para acercar posiciones, es importante alcanzar acuerdos que nos permitan seguir creciendo como provincia, y como país", concluyó el titular del Ejecutivo chubutense.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel suma un nuevo espacio para los amantes del mate: Surco Mates
2
 Agustín Conturso sobre la situación de la empresa NEXT: “Esto es una pelea absurda”
3
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
4
 Sexo al aire libre: vecinos denuncian que parejas hacen el amor en un descampado
5
 El proyecto de fibra óptica de NEXT, en pausa por falta de respuesta municipal
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
4
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
5
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -