Jueves 18 de Septiembre de 2025
Diputados insistió con el financiamiento universitario y la emergencia del Garrahan

Con una amplia mayoría, la Cámara Baja insistió en estos dos proyectos que el Presidente había vetado. Ahora ambas iniciativas pasarán al Senado el 2 de octubre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La oposición en Diputados consiguió este miércoles un triunfo contundente al insistir con la aprobación de la Ley de Emergencia para el Hospital Garrahan y la de Financiamiento Universitario, que habían sido vetadas por Javier Milei con el argumento de que afectaban el equilibrio fiscal.

 

Tras más de cuatro horas de debate, la votación arrojó resultados aún más favorables que en septiembre, cuando fueron tratadas por primera vez. La emergencia sanitaria obtuvo 181 votos positivos, 60 negativos y una abstención. En tanto, la norma universitaria reunió 174 apoyos, 62 rechazos y dos abstenciones.

 

Con 132 diputados presentes al inicio de la sesión, la oposición logró el quórum sin el acompañamiento del PRO y La Libertad Avanza. Sin embargo, algunos legisladores del PRO sorprendieron al habilitar el debate y luego sumarse a la votación positiva, entre ellos Silvia Lospennato, Héctor Baldassi y Germana Figueroa Casas.

 

La sesión, convocada de manera estratégica por la oposición, estuvo marcada por negociaciones, tensiones y ausencias calculadas. Incluso legisladores que responden a gobernadores cercanos al oficialismo terminaron votando a favor de al menos una de las dos leyes.

 

Ambos proyectos volverán a discutirse en el Senado el jueves 2 de octubre. La norma sobre el Garrahan destina fondos extraordinarios para salarios y equipamiento en el hospital pediátrico, mientras que la universitaria garantiza recursos para funcionamiento, becas, investigación y reapertura de paritarias.

 

De acuerdo a estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la primera tendría un costo de $133.433 millones anuales, mientras que la segunda demandaría $1,96 billones, equivalentes al 0,23% del PBI.

 

 

R.G.

 

