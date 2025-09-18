Corte programado de agua en Trevelin este jueves

18 de Septiembre de 2025
Este jueves 18 de septiembre, de 9:00 a 13:00 hs, el servicio de agua potable en la localidad de Trevelin se verá interrumpido.
La interrupción afectará las zonas de avenida San Martín, Los Rifleros, Roca y Holdich. Una vez finalizadas las tareas, el sistema demorará algunas horas en recuperar la presión normal.
Desde la entidad pidieron disculpas por las molestias ocasionadas y recordaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios.
