Jueves 18 de Septiembre de 2025
Trevelin
18 de Septiembre de 2025
Corte programado de agua en Trevelin este jueves

La Cooperativa 16 de Octubre informó que, por trabajos de empalme en una red nueva, el servicio de agua potable estará interrumpido de 9 a 13 horas en distintos sectores de la localidad.
Este jueves 18 de septiembre, de 9:00 a 13:00 hs, el servicio de agua potable en la localidad de Trevelin se verá interrumpido. 

 

La interrupción afectará las zonas de avenida San Martín, Los Rifleros, Roca y Holdich. Una vez finalizadas las tareas, el sistema demorará algunas horas en recuperar la presión normal.

 

Desde la entidad pidieron disculpas por las molestias ocasionadas y recordaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios.

 

 

R.G.

 

