Corte programado de agua en Trevelin este jueves

Este jueves 18 de septiembre, de 9:00 a 13:00 hs, el servicio de agua potable en la localidad de Trevelin se verá interrumpido.

La interrupción afectará las zonas de avenida San Martín, Los Rifleros, Roca y Holdich. Una vez finalizadas las tareas, el sistema demorará algunas horas en recuperar la presión normal.

Desde la entidad pidieron disculpas por las molestias ocasionadas y recordaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios.

R.G.