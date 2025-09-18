Trevelin celebra la Independencia de Chile con una jornada de hermandad y tradiciones

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, junto a la Colectividad de Residentes Chilenos de Trevelin y la región, invitan a la comunidad a participar de una nueva edición de la celebración por el Día de la Independencia de Chile, que se realizará hoy jueves 18 de septiembre a las 18:30 horas en el Salón Central, con entrada libre y gratuita.

Como cada año, este encuentro será una oportunidad para compartir danzas típicas, expresiones culturales, historia y tradiciones del vecino país, en un clima de alegría y fraternidad.

En esta edición, además, se pondrá en valor el espíritu de hermandad que une a los pueblos de Chile y Argentina, fortaleciendo los lazos de amistad que caracterizan a nuestra región y que se reflejan en cada encuentro comunitario.

La propuesta está dirigida a toda la comunidad, tanto a residentes chilenos como a vecinos y vecinas de Trevelin y sus parajes, quienes podrán disfrutar de una verdadera fiesta cultural que celebra la diversidad y el encuentro.

El secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Gustavo de Vera, destacó que: "Trevelin, además de sus bellezas naturales, también ofrece a quienes la visitan, su identidad pluricultural. Desde su asunción, el intendente Héctor Ingram impulsó con sus equipos profundizar en políticas que consoliden esa cuestión identitaria, no solo como producto turístico sino también como un acuerdo social de respeto y convivencia entre las colectividades".

La cita es hoy 18 de septiembre en el Salón Central, a las 18.30hs. Una oportunidad para vivir y disfrutar juntos la celebración de la independencia chilena en Trevelin.

