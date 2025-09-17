12°
Miércoles 17 de Septiembre de 2025
Taccetta entregó equipamiento al Hogar de Ancianos “Manos Unidas”

El intendente de Esquel visitó la institución y acercó elementos solicitados por los residentes, como una heladera y un televisor, reafirmando el acompañamiento municipal a los adultos mayores.
Por Redacción Red43

El intendente de la ciudad de Esquel, Matías Taccetta, hizo entrega de elementos al Hogar de Ancianos, "Manos Unidas". 

 

Respecto a los pedidos concretos que recibió, comentó: "Hemos tenido una visita hace unos 20 o 30 días atrás, y nos planteaban la necesidad de algunos abuelos de tener mayor equipamiento". A raíz de este pedido el municipio comienza las diligencias requeridas para cubrir estas necesidades. 

 

Entre los elementos entregados se encuentra un televisor y una heladera de mayores dimensiones, entre otros presentes para los residentes del Hogar. 

 

Taccetta aseguró: "Los conozco desde hace muchos años. Nos tomamos el trabajo dentro de la agenda de visitarlos continuamente, de estar cerca de ellos porque sabemos que son muchos los abuelos y abuelas que están aquí, como en otros hogares. En cada uno de los meses en que nosotros podemos ayudar, estamos ayudando desde la gestión". 

 

 

R.G.

 

