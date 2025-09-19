Encontraron restos óseos de un hombre y creen que son del padre que asesinó de sus tres hijas

La Policía halló restos óseos de un hombre en una zona boscosa remota de la ciudad de Leavenworth, ubicada en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos, y sospecha que pertenecen a Travis Decker, acusado de matar a sus tres hijas y desaparecido desde junio.

“Aunque aún no se ha confirmado la identificación positiva, las conclusiones preliminares sugieren que los restos pertenecen a Travis Decker. La Oficina del Sheriff está procesando actualmente la escena con la ayuda del equipo de respuesta a la escena del crimen WSP, para ser seguido con el análisis de ADN”, se informó oficialmente.

Decker, un exmilitar de 32 años, pasó a buscar a las pequeñas por la casa de su expareja el 30 de mayo, con el fin de dar un paseo. Sin embargo, nunca regresaron y las nenas fueron encontradas muertas tres días después en un campamento cercano a la frontera de Estados Unidos con Canadá.

La Oficina del Sheriff local indicó que las tareas de búsqueda fueron encabezadas por el Equipo de Tareas de Delincuentes Violentos del Pacífico Noroeste, con la ayuda de la Oficina del Sheriff del Condado de Chelan, la Patrulla Estatal de Washington, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, y el Servicio Forestal de ese país.

En un comunicado oficial, además, las autoridades informaron que estuvieron en contacto con la familia Decker y aseguraron que “les está brindando apoyo y actualizaciones a medida que avanza la investigación”. En paralelo, pidieron “privacidad continua y respeto por la familia”.

Arianna Cozart, abogada de la madre de las niñas, Whitney Decker, habló sobre este hallazgo de la Policía en declaraciones a ABC News. "Oramos para que se confirme que los restos encontrados son los de Travis”, reconoció la letrada.

En paralelo, manifestó: “Seguimos agradecidos por los esfuerzos de las fuerzas del orden en este caso y agradecemos eternamente el amor, la compasión y el apoyo de todo el mundo a Whitney".

Hace unos meses, Cozart dijo que Decker luchaba con problemas de salud mental, incluido trastorno de estrés postraumático (TEPT).

El 30 de mayo pasado, la madre de Paityn Decker, de 9 años, Evelyn Decker, de 8, y Olivia Decker, de 5, denunció que sus hijas no habían sido devueltas a su domicilio por su papá, un hombre con amplio entrenamiento que residía en el área de Wenatchee, aunque según las autoridades no tenía domicilio fijo, porque aparentemente dormía en su vehículo, cuando no pasaba la noche en alojamientos transitorios o campamentos de la zona.

A partir de entonces, desplegaron operativos de búsqueda para intentar encontrar a Decker y a las menores, quienes se habían marchado a bordo de una camioneta GMC Sierra blanca, modelo 2017.

Tres días después, la zona de búsqueda se redujo a un punto entre Icicle Road y Chumstick Road, cerca de Leavenworth, una pequeña ciudad del noroeste estadounidense que está rodeada por las montañas Cascade. Los policías ya tenían en su poder una orden de arresto contra Decker.

El lunes 2 de junio, un helicóptero de Seguridad Nacional se acopló a la búsqueda y hacia las 15.45 un agente identificó la camioneta del sospechoso, que estaba desocupada, cerca de un campamento llamado Rock Island.

Otros policías se dirigieron al lugar y encontraron los cadáveres de las tres niñas con bolsas de plástico sobre la cabeza. La autopsia determinó que murieron por asfixia.

El padre comenzó a ser buscado por el Equipo SWAT de East Cascade (ECST) y quedó acusado por tres cargos de homicidio en primer grado y secuestro en primer grado.

Desde ese momento, se conocieron dos posibles hallazgos de Decker: uno el 10 de junio en el estado de Washington y el restante el 5 de julio en Idaho, aunque finalmente no se trataba del padre de las nenas.

A principios de este mes, en tanto, se confirmó que restos encontrados en las cercanías de Leavenworth el mes pasado, tampoco eran de Decker.

Ahora, la familia de las niñas espera novedades, en particular sobre la confirmación de a quién pertenecen los restos encontrados. Según la Oficina del Sheriff del condado de Chelan, esas noticias llegarán luego del examen forense.