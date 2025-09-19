Chubut: cayó una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual

Un trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desmantelar en Chubut a una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

La investigación comenzó el 30 de mayo, tras una denuncia anónima a la Línea 145 que alertaba sobre un grupo que reclutaba mujeres para explotarlas sexualmente en la ciudad de Comodoro Rivadavia. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de esa ciudad, especializada en casos complejos, con la intervención de la fiscal general Verónica Escribano y la auxiliar fiscal María Florencia Monella.

Durante meses, agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Comodoro Rivadavia llevaron adelante tareas de inteligencia, que incluyeron seguimientos, ciberpatrullaje en sitios de oferta sexual, escuchas telefónicas y análisis de cámaras de vigilancia.

Los investigadores confirmaron que unas siete mujeres habían sido trasladadas desde la provincia de Buenos Aires a Comodoro Rivadavia, donde permanecían entre 15 y 20 días antes de ser explotadas sexualmente a cambio de dinero.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó tres allanamientos simultáneos: dos en Comodoro Rivadavia (calles Ameghino y Granaderos) y uno en Merlo, provincia de Buenos Aires. En uno de los domicilios de Comodoro fueron rescatadas siete mujeres; una de ellas ingresó al Programa Nacional de Rescate, mientras que las demás optaron por permanecer en el lugar pese a la asistencia ofrecida.

En el marco del operativo fueron detenidas tres personas: dos mujeres argentinas de 30 y 34 años, y una ciudadana dominicana de 52. Todas quedaron imputadas por violar la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, a disposición de la Justicia Federal.

R.G.