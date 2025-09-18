12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 18 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales JusticiaEsquel
18 de Septiembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

La Justicia se enfrenta a los prejuicios de género

La Cámara Penal de Esquel ratifica una condena por violencia de género, subrayando la importancia de desterrar estereotipos y prejuicios en los procesos judiciales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una reciente sentencia de la Cámara Penal de Esquel confirmó la teoría del caso llevada a cabo por la Fiscalía. Se puso de relieve la importancia de juzgar los delitos cometidos con violencia de género sin caer en estereotipos ni prejuicios. El fallo, que confirma parcialmente una condena de primera instancia, subraya que la justicia debe actuar de manera imparcial y libre de preconceptos que históricamente han afectado la protección de las víctimas.

 

Fabio Leonardo Ávalos había sido condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, desobediencia, resistencia a la autoridad, amenazas y lesiones leves agravadas por ser cometidas contra un policía. La Agencia de Violencia de Género de la Fiscalía llevó el caso a juicio y defendió la sentencia ante la Cámara, logrando que se confirme su teoría del caso.

 

La Cámara Penal confirmó la sentencia en lo que respecta a los hechos cometidos en contexto de violencia de género, la desobediencia y la resistencia. No obstante, absolvió a Ávalos del delito de lesiones leves contra un policía, al considerar que no había pruebas suficientes para declararlo penalmente responsable por ese hecho en particular. La pena impuesta será ajustada por otro tribunal, de acuerdo a esta nueva resolución.

 

 

La trampa de los estereotipos

 

Uno de los aspectos más significativos de este fallo es el análisis profundo sobre el rol de los estereotipos en los procesos judiciales. En su voto, uno de los jueces de la Cámara Penal planteó que los estereotipos son imágenes sociales preconcebidas que influyen en cómo las instituciones reaccionan ante la violencia contra las mujeres.

 

Estos prejuicios de género pueden tener consecuencias graves. Si se usan para negar a las mujeres el acceso a la justicia, se vulnera su derecho a ser protegidas de la violencia. La sentencia enfatiza que el principio de igualdad y no discriminación obliga a los jueces a aplicar la ley de forma imparcial, sin basarse en ideas preconcebidas sobre los roles de género.

 

En este sentido, la defensa de Ávalos había propuesto una línea argumental que fue duramente criticada por la Cámara. La defensa intentó utilizar lo que se conoce como la "Doctrina de la intimidad", un concepto que busca asignar responsabilidad a ambos miembros de la pareja por los conflictos. La sentencia explica que este tipo de discurso, lejos de considerar la violencia como una violación de derechos, la presenta como un simple conflicto de pareja.

 

 

Desmontando la corresponsabilidad

 

El fallo es claro al rechazar esta postura. Argumenta que este mecanismo es una forma de desplazar la responsabilidad de la violencia hacia las mujeres, ubicándolas en una situación de total desprotección. La justicia debe entender que la violencia de género no es un simple conflicto interpersonal, sino una manifestación de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel suma un nuevo espacio para los amantes del mate: Surco Mates
2
 Sexo al aire libre: vecinos denuncian que parejas hacen el amor en un descampado
3
 Oportunidad laboral: Municipalidad convoca a personas para puesto técnico
4
 Un remisero perverso captaba chicas vírgenes a quienes les ofrecían dinero para ser abusadas
5
 Principio de incendio en la Ruta 259
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
4
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
5
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -